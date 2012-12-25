Эксперт говорит, что Королевскую отправили отрабатывать в «чистилище»

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение во время пресс-конференции выразил председатель совета общественной организации "Лаборатория законодательных инициатив" Игорь Когут.

«Потеряв огромные ресурсы и поддержку на выборах, не получив должного, нужного результата, сегодня надо отрабатывать», - сказал он.

При этом И.Когут отметил, что социальная сфера – это не сфера безденежья, где нельзя «половить рыбку». «Но это просто ниже любого достоинства – отбирать ресурсы у пенсионеров, чернобыльцев и ветеранов», - сказал он.

Кроме того, по мнению И.Когута, в правительстве Президента Украины Виктора Януковича позиция министра социальной политики – это такое «чистилище», через которое проходят все «не свои, кто приходит со стороны».

«Такая судьба была у Тигипко, такая же, очевидно, судьба будет и у Королевской», - сказал он.