Азаров говорит, что можно договориться одновременно и с ЕС, и с ТС

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров абсолютно прав, говоря о том, что и Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси, и Европейский Союз основаны на принципах ВТО. Для Евросоюза это абсолютно очевидно, так как все страны ЕС являются одновременно членами ВТО", - подчеркнул Н.Азаров.

При этом он отметил, что для Таможенного союза это не совсем так, поскольку Казахстан и Беларусь еще не являются членами ВТО, а Россия только недавно вступила в эту организацию, но тем не менее, при составлении основополагающих документов Евросоюза использовались нормы и правила ВТО.

"Что касается совместимости, все дело заключается в уровне таможенной защиты и целом ряде других положений, определяющих функционирование двух таможенных союзов. Именно они должны быть совместимы. Ну, например, если уровни таможенной защиты по конкретной товарной позиции значительно между собой отличаются, то тогда это будет являться предметом отдельных переговоров. Поэтому вопрос совместимости - это очень сложный вопрос. Именно поэтому наши взаимодействия и там, и там должны быть с нашими партнерами изучены и должны быть найдены компромиссы. В чем я с министром С.Лавровым абсолютно согласен, так это в том, что поиск и нахождение этих компромиссов возможен", - подчеркнул Н.Азаров.