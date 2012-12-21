Тимошенко не заплатила Charite за лечение – Berliner Tageszeitung

"Как стало известно Berliner Tageszeitung от лечащего врача Тимошенко Лутца Хармса, Тимошенко до сегодняшнего дня не заплатила ни цента клинике Charite за лечение", - пишет издание.

Как сообщает УКРИНФОРМ, в газете также убеждены, что Тимошенко пыталась путем проплаченного пиара ввести в заблуждение народ Украины и Европы.

"Изображая из себя мученицу, она, с помощью своего массивного PR-аппарата и искаженных публикаций в СМИ, попыталась ввести в заблуждение народ Украины и Европы", - отмечает Berliner Tageszeitung.

Издание напоминает, что Генпрокуратура на сегодняшний день проводит проверку происхождения PR-средств партии «Батьківщина».

Газета пишет, что в период с 2007-2010 в Украине проходили три избирательные кампании: парламентские, местные и президентские выборы. По сведениям заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, часть счетов – около 100 млн евро – были оплачены Григорием Немырей.

"По украинскому законодательству такое финансирование запрещено. После спецоперации, проведенной в отношении конвертационного центра, у украинских правоохранителей появились документы, однозначно подтверждающие, что "Батьківщина" была клиентом этого центра", - сообщает Berliner Tageszeitung.

В публикации также акцентируется внимание на поддержке в связи с появившейся информацией Тимошенко со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель: "По информации Berliner Tageszeitung, вопрос "почему поддерживают Тимошенко" уже звучит в офисе федерального канцлера".