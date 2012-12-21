Тимошенко не заплатила Charite за лечение – Berliner Tageszeitung
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко не заплатила немецкой клинике Charite за лечение. Об этом пишет Berliner Tageszeitung.
"Как стало известно Berliner Tageszeitung от лечащего врача Тимошенко Лутца Хармса, Тимошенко до сегодняшнего дня не заплатила ни цента клинике Charite за лечение", - пишет издание.
Как сообщает УКРИНФОРМ, в газете также убеждены, что Тимошенко пыталась путем проплаченного пиара ввести в заблуждение народ Украины и Европы.
"Изображая из себя мученицу, она, с помощью своего массивного PR-аппарата и искаженных публикаций в СМИ, попыталась ввести в заблуждение народ Украины и Европы", - отмечает Berliner Tageszeitung.
Издание напоминает, что Генпрокуратура на сегодняшний день проводит проверку происхождения PR-средств партии «Батьківщина».
Газета пишет, что в период с 2007-2010 в Украине проходили три избирательные кампании: парламентские, местные и президентские выборы. По сведениям заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, часть счетов – около 100 млн евро – были оплачены Григорием Немырей.
"По украинскому законодательству такое финансирование запрещено. После спецоперации, проведенной в отношении конвертационного центра, у украинских правоохранителей появились документы, однозначно подтверждающие, что "Батьківщина" была клиентом этого центра", - сообщает Berliner Tageszeitung.
В публикации также акцентируется внимание на поддержке в связи с появившейся информацией Тимошенко со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель: "По информации Berliner Tageszeitung, вопрос "почему поддерживают Тимошенко" уже звучит в офисе федерального канцлера".