У Азарова говорят, что Кабмин не прощался, а разгребал хвосты
13:32, 21 декабря 2012Политика
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Кабинет министров Украины провел сегодня рабочее заседание в связи с большим объемом вопросов, которые накопились перед Новым годом.
Кабмин рассматривал "большой объем вопросов"
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.
Он отметил, что на Кабмине рассматривались вопросы, которые нуждаются в скорейшем решении.
Как сообщал УНИАН, по данным ZN.UA, это должно было быть прощальное заседание, на котором Азаров якобы собирался поблагодарить членов правительства за работу.
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