У Азарова говорят, что Кабмин не прощался, а разгребал хвосты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова Виталий Лукьяненко.

Он отметил, что на Кабмине рассматривались вопросы, которые нуждаются в скорейшем решении.

Как сообщал УНИАН, по данным ZN.UA, это должно было быть прощальное заседание, на котором Азаров якобы собирался поблагодарить членов правительства за работу.