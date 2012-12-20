Наливайченко: ждали поезд в Европу, а пришла дрезина в Сибирь

Об этом заявил народный депутат от партии "УДАР Виталия Кличко" Валентин Наливайченко в прямом эфире «5 канала».

Он отметил, что власть провалила политику евроинтеграции и теперь стремится развернуть страну в противоположном направлении. "Украина несколько лет стояла на европейском перроне, не дождалась поезда - а теперь нам предлагают пересесть на дрезину и поехать в Сибирь. Мы этого не допустим", - цитирует В.Наливайченко его пресс-служба.

Политик привел пример Беларуси, которая уже присоединилась к Таможенному союзу. "Беларусь, в которой я был послом, дорого платит за Таможенный союз. Ведь пошлина собирается в Москве в центральный котел, и белорусы получают из этого общего котла лишь 4,7 процента таможенных сборов", - рассказал депутат.

"Для Украины цена такого вопроса - 110 миллиардов гривень. Это цена вопроса для каждого пенсионера, учителя, для всех учреждений, которые нужны людям и содержатся за счет госбюджета", - предостерег В.Наливайченко.

Кроме того, он отметил, что украинским предприятиям невыгодна ситуация, при которой ограничение на рынок украинской продукции будет устанавливаться в Москве.

"УДАР Виталия Кличко" требует прозрачности во внешней политике и соблюдения курса Украины на евроинтеграцию. В случае же подписания такого экономически невыгодного для Украины соглашения мы сделаем все, чтобы заблокировать его ратификацию в парламенте", - отметил В.Наливайченко.

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Как сообщал УНИАН, 13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина "постепенно будет присоединяться к правилам Таможенного союза".

На 18 декабря был запланирован рабочий визит Президента в Москву для проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и подписания документов, однако визит перенесли.

В связи с перенесением визита пресс-служба Президента Украины отметила, что «темами встречи Президентов Украины и России определены актуальные вопросы украинско-российского сотрудничества, в первую очередь в энергетической и торгово-экономической сферах. В частности - выработка взаимоприемлемого механизма взаимодействия Украины с Таможенным союзом России, Беларуси и Казахстана. Для успешной реализации этих договоренностей необходимы дополнительные консультации на экспертном уровне. В связи с этим стороны договорились о перенесении сроков визита».