Янукович верит, что решит все вопросы с ЕС, даже если будет выполнять правила ТС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в своем видеообращении, которое было продемонстрировано в сессионном зале Верховной Рады Украины.

«Мы будем постепенно присоединяться к правилам Таможенного союза, ведь там сосредоточен огромный рынок для украинских товаров», - сказал В.Янукович.

Президент отметил, что будет сделано все, чтобы со странами Таможенного союза Украина имела гармоничные отношения не только в экономической, но и в гуманитарной, научной и социальной сферах.

В то же время В.Янукович выразил надежду, что в 2013 году будут решены все проблемные вопросы с ЕС.

«Верю в то, что 2013 год станет годом положительных решений всех вопросов с Европейским Союзом», - сказал Президент.