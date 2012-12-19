Кузьмин попросит одноразовую американскую визу, чтобы увидеть Обаму

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин намерен обратиться в Посольство США в Украине для получения одноразовой американской визы в связи с приглашением принять участие в Молитвенном завтраке с Президентом США Бараком Обамой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Кузьмин сообщил сегодня журналистам во время прямой линии в газете «Комсомольская правда».

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«До вчерашнего дня я не планировал обращаться за визой. Но вчера я получил приглашение участвовать в Молитвенном завтраке с Бараком Обамой. С учетом того, что визы у меня нет, я буду обращаться к Джону Теффту для получения визы… Тем более, что Джон Теффт ранее предложил мне обратиться для получения одноразовой визы, чем я и воспользуюсь в ближайшее время», - сказал Р.Кузьмин.

Как сообщал УНИАН, Р.Кузьмин в обнародованном 10 декабря на официальном сайте Генеральной прокуратуры письме на имя Президента США Барака Обамы заявил, что ему аннулировали многократную пятилетнюю визу в США без объяснения причин.

10 декабря посол США в Украине Джон Теффт подтвердил, что Р.Кузьмину отменена американская виза. При этом он заверил, что сам Р.Кузьмин знает причину, почему ему было отказано в визе.

Между тем Дж.Теффт сказал, что если Р.Кузьмин «желает подать заявку на получение новой визы, он может это сделать».

11 декабря газета “КоммерсантЪ - Украина” со ссылкой на свои источники написала, что виза Р.Кузьмину отменена в связи с его неправомерными действиями на территории США.