СМИ: Могилев заявил, что милиция служит партии власти

Милиция защищает интересы партии власти наряду с интересами граждан.

Об этом заявил сегодня председатель Совета министров АРК Анатолий Могилев в ходе торжественного собрания в крымском главке МВД, посвященного Дню милиции Украины, сообщают «Аргументы Недели-Крым».

Так, в своей поздравительной речи перед правоохранителями, глава крымского правительства, который, как известно, сам является генералом милиции и экс-министром МВД, заявил, что сотрудники органов внутренних дел служат партии власти.

«Милиция выполняет очень важную и сложную функцию в стране. Она поддерживает порядок, защищает интересы граждан, государства, интересы той политической силы, которая находится у власти. Потому что власть обеспечивает стабильность и нормальную жизнь в стране», — сказал он.

Как известно, Закон Украины «О милиции» и Конституция Украины гарантирует независимость правоохранителей от влияния каких-либо политических партий и общественных объединений при исполнении служебных обязанностей, напоминает издание.

В то же время, Могилев призвал сотрудников милиции к исполнению закона.

«Я бы хотел, чтобы все соблюдали закон. Чтобы ни один сотрудник милиции не нарушал закон. Здесь сидят руководители большого или маленького уровня. Я хочу пожелать, чтобы ваш личный состав никогда не приносил вам бед и не допускал нарушений закона. И чтобы вы понимали, что малейшее нарушение прав человека недопустимо», — сказал он, отметив, что «именно милиция олицетворяет собой власть».