Суд придет к Луценко в колонию

В понедельник, 24 декабря, в Менской исправительной колонии №91 судья местного районного суда рассмотрит ходатайство адвокатов экс-министра внутренних дел Юрия Луценко об освобождении их подзащитного от наказания по болезни.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба партии «Народная Самооборона», об этом говорится в повестке суда, полученной адвокатами.

«Судебное заседание назначено на понедельник, 24 декабря 2012 года, на 10.00 час утра в зале судебных заседаний Менской ИК №91. Судья Менского районного суда О.Савченко будет слушать ходатайство адвокатов А.Баганца, И.Фомина и И.Балика в интересах Ю.Луценко в порядке ст. 539 УПК об освобождении экс-министра от наказания по болезни», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе партии напомнили, что у Ю.Луценко диагностирован ряд болезней, в частности сахарный диабет, цирроз печени, вирусный гепатит TTV. Их установила комиссия Министерства здравоохранения и врачи Киевской городской клинической больницы. Настоящие документы есть в личном деле Ю.Луценко.

«Именно эти болезни, в соответствии с перечнем заболеваний, который утвержден Государственным комитетом отбывания наказаний и Министерством здравоохранения, несовместимы с пребыванием заключенного в исправительном учреждении для дальнейшего отбывания наказания. Администрация колонии имеет право обратиться в суд с ходатайством об освобождении от наказания заключенного, однако отказывается подготовить такое представление в суд», - отмечается в сообщении.

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В соответствии с нормами нового Уголовного процессуального кодекса, который месяц назад вступил в силу, адвокаты также имеют право обращаться в суд с подобным ходатайством об освобождении подзащитного от отбывания наказания из-за состояния здоровья и имеющиеся тяжелые болезни.

Справка УНИАН. Ю.Луценко был задержан 26 декабря 2010 года. Генпрокуратура выдвинула ему обвинение в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах и в превышении служебных полномочий.

27 февраля 2012 года Печерский райсуд приговорил Ю.Луценко к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества (643 тыс. грн компенсации МВД за причиненный ущерб), с лишением права занимать руководящие должности, а также ранга государственного служащего.

16 мая Апелляционный суд Киева признал правомерным приговор, вынесенный Ю.Луценко Печерским районным судом столицы.

31 августа Ю.Луценко доставили в Менскую колонию № 91, где он отбывает наказание.