Налоговая через суд запретила мужу Тимошенко распоряжаться своими акциями

Жовтневый районный суд г. Днепропетровска запретил Александру Тимошенко распоряжаться акциями своей чешской компании «Britico Product s.r.o.» для обеспечения иска по гражданскому делу по иску Государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе г. Днепропетровска о признании права собственности, признании прекращенным права участника в компании, признании участником и обязательстве совершить определенные действия.

Об этом идет речь в решении суда, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

В решении суда, в частности, отмечается, что Государственная налоговая инспекция в Жовтневом районе г. Днепропетровска 14 декабря 2012 года обратилась в суд с иском к ответчику А.Тимошенко о признании права собственности, признании прекращенным права участника в компании, признании участником и обязательстве совершить определенные действия. Постановлением судьи Жовтневого районного суда г. Днепропетровска от 14 декабря 2012 года производство по этому делу было открыто и назначена дата судебного заседания.

Вместе с иском истец подал в суд заявление об обеспечении иска, в котором заявитель ссылается на то, что постановлением Печерского районного суда города Киева от 3 октября 2012 года по делу №3-4986/12, вступившим в законную силу 7 ноября 2012 года, признан А.Тимошенко виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 162 Кодекса Украины об административных правонарушениях, наложено на него административное взыскание в виде штрафа в размере 595 гривень с одновременной конфискацией в доход государства незаконно приобретенных валютных ценностей - акций компании Britico Product s.r.o., юридического лица по законодательству Чешской Республики, которые составляют 100% размера уставного капитала компании. Размер уставного капитала компании - 500 000 чешских крон, что, согласно обменному курсу гривни к чешской кроне, установленному Национальным банком Украины по состоянию на 3 октября 2012 года, является эквивалентом 207 754 грн.

По состоянию на момент подачи заявления постановление Печерского районного суда города Киева от 3 октября 2012 года остается невыполненным; ответчик до сих пор зарегистрирован владельцем доли в компании. Кроме этого, согласно изложенной выше выдержке, ответчик также занимает должность управляющего директора компании, исполнительного органа компании, в соответствии с ее уставом. Следовательно, не были совершены никакие действия для регистрации государства Украина владельцем доли в компании в реестре компаний Чешской Республики и других компетентных органах и учреждениях, в результате чего государство Украина лишено возможности пользоваться своими правами владельца доли в компании, и такие права и законные интересы государства Украина нарушаются.

В связи с этим Государственная налоговая инспекция в Жовтневом районе г. Днепропетровска Днепропетровской области Государственной налоговой службы (истец) обратилась в Жовтневый районный суд города Днепропетровска с иском к ответчику о передаче права собственности государству Украина на долю в компании, а также обязательстве ответчика, как владельца и должностного лица (управляющего директора) компании, совершить все необходимые действия для использования государством Украина в полном объеме права собственности на долю в компании.

Поскольку ответчик до сих пор зарегистрирован владельцем доли в компании в реестре компаний Чешской Республики, и, согласно изложенной выше выдержке из реестра, также занимает должность управляющего директора компании, исполнительного органа компании, в соответствии с ее уставом, существует риск отчуждения ответчиком доли в компании в пользу третьих лиц, совершения ответчиком действий, направленных на уменьшение стоимости доли в компании, и/или ухудшения положения компании (в том числе уменьшения стоимости принадлежащих компании активов), говорится в постановлении суда.

На основании изложенного, руководствуясь ч. ч. 1, 3 ст. 151, п. 1 ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 153, ст. ст. 208-210 Гражданско-процессуального кодекса Украины, суд постановил:

Заявление истца - Государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе г. Днепропетровска - об обеспечении иска удовлетворить.

Принять меры по обеспечению иска путем запрещения гражданину Украины Тимошенко Александру Геннадиевичу, как владельцу и должностному лицу (управляющему директору) компании Britico Product s.r.o., юридического лица по законодательству Чешской Республики, а также любым другим лицам, которые исполняют организационно-распорядительские или административно-хозяйственные обязанности в компании Britico Product s.r.o., совершать любые действия относительно отчуждения акций (доли в уставном капитале) в компании Britico Product s.r.o., а также другие действия, связанные с осуществлением права собственности на акции (долю в уставном капитале) компании и правами участника (акционера) компании, в том числе осуществлять любые действия, связанные с регистрацией изменения состава участников (акционеров) компании в соответствующих органах и учреждениях Чешской Республики и других стран, реестрах, любых базах данных и документах (кроме регистрации участником (акционером) компании государства Украина); принимать решение о прекращении компании (в т.ч. путем ликвидации); возлагать на компанию любые обязательства (в том числе на основании соответствующих соглашений, договоров, контрактов) (включая, но не ограничиваясь этим, обязательства относительно оплаты товаров или услуг, возвращения кредита, ссуды или любой финансовой помощи); выступать гарантом или поручителем выполнения обязательств любыми третьими лицами, а также предоставлять имущество компании в обеспечение выполнения таких обязательств; распоряжаться, в том числе отчуждать, передавать в пользование любое имущество, которое принадлежит компании, находится в ее владении, пользовании или на балансе компании; распоряжаться счетами компании, открытыми в банковских учреждениях любых стран; совершать любые другие действия, результатом которых может быть ликвидация компании, отчуждение или потеря государством Украина права собственности на акции в (долю в уставном капитале) компании, уменьшение стоимости акций в (доли в уставном капитале) компании или ухудшения положения компании (в том числе уменьшения стоимости принадлежащих компании активов).

Также суд решил запретить А.Тимошенко как владельцу и должностному лицу (управляющему директору), отдавать распоряжения должностным лицам, работникам компании, другим лицам о совершении перечисленных выше действий относительно компании.

Постановление подлежит немедленному выполнению.

Постановление может быть обжаловано на протяжении 5 дней со дня оглашения постановления.

«Обжалование постановления не приостанавливает его выполнение», - говорится в постановлении.

Постановление вступило в законную силу 14 декабря 2012 года.

Срок предъявления к исполнению - один год.