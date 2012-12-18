Венгерский язык сделали региональным еще в одном районе Закарпатья

Как сообщает "Закарпаття online", инициировали рассмотрение этого вопроса на сессии депутаты от двух венгерских партий. Против проголосовал только один депутат.

Депутаты от партии "Единый Центр", которая ранее высказывалась против языкового закона, единогласно поддержали это решение.

Отныне вывески в Виноградовском районе должны дублироваться на венгерском языке.

Издание напомнило, что 7 сентября 2012 статус регионального языка венгерскому предоставили депутаты городского совета в Берегово, а 18 сентября аналогичное решение принял Береговский районный совет Закарпатской области.

Ранее на сессии сельского совета в селе Белая Церковь Раховского района статус регионального получил румынский язык.

Как известно, закон об основах государственной языковой политики, который вступил в силу 10 августа, предусматривает установление официального использования региональных языков в работе местных органов государственной власти при проживании минимум 10% носителей на территориях, на которых распространена эта речь.