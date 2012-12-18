Оппозиция определила 10 приоритетов в парламенте
Оппозиция определила 10 приоритетных блоков вопросов, которые в первую очередь должен решить парламент.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил лидер фракции «Батьківщина» Арсений Яценюк.
В частности, по его словам, первым вопросом является создание временной следственной комиссии по расследованию фальсификаций результатов парламентских выборов и временной специальной комиссии по выяснению факта принесения или не принесения присяги депутатами Андреем и Александром Табаловыми. А.Яценюк заметил, что такая комиссия должна работать в течение месяца, и предоставить парламенту соответствующую информацию. В этот блок, заметил А.Яценюк, входит также вопрос о принятии законопроекта о возможности отзыва депутата.
Еще одним блоком вопросов является введение в ВР персональной системы голосования – так называемой сенсорной кнопки - и принятие закона о введении уголовной ответственности за голосование чужими карточками. По словам А.Яценюка, такую систему можно ввести двумя способами: распоряжением председателя Верховной Рады или принятием соответствующего постановления.
Третьим блоком является вопрос декриминализации статей, по которым осуждены экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко.
Четвертым блоком - принятие закона о порядке импичмента Президента, а пятым - пакет антикоррупционных законов, в частности о проверке доходов и расходов чиновников.
Шестым блоком является закон об отмене льгот и привилегий для высокопоставленных должностных лиц, седьмым – проведение «реальной» пенсионной реформы. Восьмым – отмена закона об основах государственной языковой политики.
Девятым блоком должна стать отмена решения о создании государственного земельного банка, а десятым – принятие закона о высшем образовании.
А.Яценюк также добавил, что все эти законопроекты будут обсуждаться на заседаниях Совета оппозиции трех фракций, в них будут вноситься поправки, после чего они будут выноситься на рассмотрение Верховной Рады.