К Тимошенко сегодня прибудут посланцы Богатыревой

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердили в приемной главного врача ЦКБ «Укрзалізниці».

В больнице отметили, что ожидают приезда специалистов Министерства здравоохранения Украины около 14.00.

Также в ЦКЛ сказали, что пока не владеют информацией о приезде лечащих врачей Ю.Тимошенко из берлинской клиники «Шарите».

”За немцев не знаю, но будут украинские врачи. Ожидаем ближе к двум часам», - сообщили в приемной главврача.

Защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко в комментарии УНИАН сказал, что не владеет официальной информацией о приезде немецких врачей.

«Честно говоря, не знаю, вы же знаете, что немецкие врачи – это не моя тема. На уровне слухов, да, приедут, но это неофициальная информация», - сказал защитник.

Подтвердить информацию о приезде специалистов клиники "Шарите" не удалось также у украинских членов международной комиссии.

В то же время корреспонденту УНИАН из собственных близких к правоохранительным кругам источников стало известно, что возможно сегодня в ЦКБ «Укрзалізниці» прибудет лечащий врач Ю.Тимошенко Аннет Райсхауэр.

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2012 года Ю.Тимошенко была госпитализирована из Качановской исправительной колонии в ЦКБ «Укрзалізниці», с тех пор ее процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр, которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации по ее дальнейшей реабилитации.