Кернес: В доме, где произошел взрыв, обнаружили газовый баллон и камин

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом сегодня сказал в эфире программе «Утро с Украиной» на канале «Украина» городской председатель Геннадий Кернес.

«После того, как был локализован пожар, пожарные обнаружили фрагмент газового баллона - его верхнюю часть, причем этажом выше от эпицентра взрыва. То есть, если в квартире на 9-м или 10-м этаже произошел взрыв, то фрагмент баллона нашли выше. Также одна девушка, которая находится в больнице, сказала, что кто-то из гостей заносил в эту квартиру газовый баллон. Кроме того, в этой квартире, как оказалось, был камин», - сказал Г.Кернес.

Мер Харькова также напомнил, что сегодня в 11.00 начнется внеочередное заседание городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

По информации прокурора Харькова Евгения Поповича, для выяснения обстоятельств взрыва создана оперативно-следственная группа.

Прокурор отметил, что есть очевидец, который считает, что в квартире, ставшей эпицентром взрыва, стоял газовый баллон. Эту информацию проверят.

Кроме того, по словам Е.Поповича, допросы свидетелей покажут, как именно погибли люди.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в 17.39 в квартире на 10-м этаже 16-этажного жилого дома в Харькове произошел взрыв газа. Погибли двое взрослых и двое детей (2005 и 2011 г.р.). Пострадали восемь человек. Они с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

По предварительным данным, взорвался газовый баллон, вследствие чего возник пожар в 4 квартирах. Взрывом разрушены межквартирные перегородки, повреждено перекрытие между 9-м, 10-м и 11-м этажами, имеет место потеря несущих способностей конструкции внешней стены. Огнем уничтожено и повреждено имущество в четырех квартирах.