Компартия собирается завести Украину в Таможенный союз через референдум

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер парламентской фракции КПУ и лидер партии Петр Симоненко сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«У нас завтра (15 декабря) состоится пленум Центрального комитета партии о политических результатах избирательной кампании, и завтра мы будем обсуждать предварительно: зимний период – это подготовка и принятие политических решений, а весенне-летний – это уже сбор подписей», - сказал П.Симоненко.

По его мнению, на референдум необходимо вынести два вопроса, касающихся возможного присоединения Украины либо к Таможенному союзу, либо к Европейскому Союзу.

«Народ Украины должен определить, что для него выгодно. Я убежден, что мы сегодня должны внести на референдум вопрос о том, что выгоднее для Украины – Таможенный союз или Евросоюз. Это должны решить наши граждане», - подчеркнул П.Симоненко.

Он пояснил необходимость вынесения на первый референдум таких вопросов в связи с существующими в украинском обществе различными точками зрения на пути интеграции Украины.

«Различные политики, спекулируя на этом, пытаются поляризовать ситуацию, а это не защита тех, кто выбор какой для себя определил, а это конфронтационная составляющая общества», - пояснил лидер коммунистов.

По его словам, главными экономическими аргументами за присоединение Украины к Таможенному союзу являются потенциальное увеличение на 60% экспорта украинских товаров, ежегодная экономия от 3 до 8 млрд долларов на ценах на нефть и газ, восстановление кооперационных связей и так далее.