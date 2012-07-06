Чернобыльцы: Местные власти требуют от нас выходить в поддержку русского языка

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении А.Ковалева.

"Вчера мне сообщили, что руководство Луганской, Днепропетровской и Донецкой облгосадминистраций требуют от лидеров чернобыльских общественных организаций, в том числе тех, которые являются членами "Никто, кроме нас", выйти на митинги в своих городах в поддержку русского языка в качестве второго государственного, обещают заплатить", - сообщил А.Ковалев.

По его мнению, власть не рассчитывала об утечке этой информации, поскольку думала, что известные им общественные организации будут послушными, захотят заработать, не будут раздувать скандал.

"Впрочем, все эти люди позвонили мне и выразили свое возмущение такими настойчивыми предложениями власти. Они говорят, что после попыток ликвидации льгот, после наступления на их права прийти и требовать выйти на митинги за второй государственный язык - это вершина наглости власти. Потому что они не поддерживают этой идеи", - отметил председатель организации.

"Партия регионов, принимая закон о языке, вносит сценарий раскола единства Украины. Она абсолютно не чувствует настроения людей, которые четко понимают, этот сценарий раскола реализуется не ради избирательных обещаний, а чтобы избиратель не увидел коррупции, социального расслоения, отсутствия реформ. Организация "Никто, кроме нас" считает, что права русскоязычных граждан не сужаются, а также заявляет, что государственный язык должен быть один, так же, как флаг, гимн и герб государства", - заявил А.Ковалев.