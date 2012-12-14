В Черкассах улицу Энгельса переименовали в улицу Чорновола

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, за это решение проголосовали 35 из 38 присутствующих в зале депутатов. Решение о переименовании улицы поддержали фракции Партии регионов, Партии свободных демократов и «Батьківщини». Против голосовали двое коммунистов, один социалист воздержался.

На предыдущем заседании сессии, которое состоялось 11 декабря, это решение не было поддержано - не хватило трех голосов.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Ивано-Франковский городской совет принял обращение к Черкасскому горсовету с просьбой переименовать улицу Фридриха Энгельса в улицу имени Героя Украины Вячеслава Чорновола, и таким образом достойно отметить на родине 75-ю годовщину со дня рождения бывшего лидера партии “Народный рух Украины”.