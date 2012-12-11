Мельниченко в суде отказывался отвечать на вопросы
Экс-майор Управления Госохраны Николай Мельниченко сегодня в ходе допроса в Печерском районном суде Киева отказывался отвечать почти на все вопросы, ссылаясь на свое право не свидетельствовать против себя.
Об этом сообщила УНИАН адвокат Валентина Теличенко, представитель интересов вдовы журналиста Георгия Гонгадзе Мирославы.
Она отметила, суд сегодня продолжил допрос Н.Мельниченко в деле по обвинению экс-начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.
"Мельниченко практически на все вопросы отказывался отвечать, ссылаясь на ст.63 Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя и родственников", - рассказала она.
По словам В.Теличенко, суд еще не завершил допрос М.Мельниченко.
Следующее заседание состоится завтра, 12 декабря, в 11.00.
Как сообщал УНИАН, адвокаты посоветовали Н.Мельниченко не отвечать на вопросы В.Теличенко в судебном заседании по рассмотрению уголовного дела по обвинению А.Пукача в убийстве журналиста Г.Гонгадзе, поскольку, по их мнению, эти ответы могут навредить другим уголовным делам, по которым экс-майор уже свидетельствовал.
«Мы посоветовались с ведущими адвокатами и пришли к выводу предложить Мельниченко занять такую позицию, поскольку вопросы Теличенко не относятся к сути рассматриваемого дела. Кроме того, Мельниченко должен воспользоваться статьей 63 Конституции Украины, которая предоставляет ему право не давать показания против себя», - сказал адвокат Н.Мельниченко Николай Недилько.
В то же время Н.Недилько отметил, что Н.Мельниченко будет отвечать в качестве свидетеля на вопросы стороны государственного обвинения.
Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года рассматривает в закрытом режиме дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.
По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.
В конце ноября этого года Печерский райсуд начал допрос Н.Мельниченко в качестве свидетеля по делу А.Пукача. В то же время допрос неоднократно перерывался, в частности, из-за болезни Н.Мельниченко и из-за отсутствия у его адвоката допуска к государственной тайне, который нужен по этому делу.