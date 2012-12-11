Мельниченко в суде отказывался отвечать на вопросы

Об этом сообщила УНИАН адвокат Валентина Теличенко, представитель интересов вдовы журналиста Георгия Гонгадзе Мирославы.

Она отметила, суд сегодня продолжил допрос Н.Мельниченко в деле по обвинению экс-начальника Департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

"Мельниченко практически на все вопросы отказывался отвечать, ссылаясь на ст.63 Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя и родственников", - рассказала она.

По словам В.Теличенко, суд еще не завершил допрос М.Мельниченко.

Следующее заседание состоится завтра, 12 декабря, в 11.00.

Как сообщал УНИАН, адвокаты посоветовали Н.Мельниченко не отвечать на вопросы В.Теличенко в судебном заседании по рассмотрению уголовного дела по обвинению А.Пукача в убийстве журналиста Г.Гонгадзе, поскольку, по их мнению, эти ответы могут навредить другим уголовным делам, по которым экс-майор уже свидетельствовал.

«Мы посоветовались с ведущими адвокатами и пришли к выводу предложить Мельниченко занять такую позицию, поскольку вопросы Теличенко не относятся к сути рассматриваемого дела. Кроме того, Мельниченко должен воспользоваться статьей 63 Конституции Украины, которая предоставляет ему право не давать показания против себя», - сказал адвокат Н.Мельниченко Николай Недилько.

В то же время Н.Недилько отметил, что Н.Мельниченко будет отвечать в качестве свидетеля на вопросы стороны государственного обвинения.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года рассматривает в закрытом режиме дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года умышленно совершил убийство последнего.

В конце ноября этого года Печерский райсуд начал допрос Н.Мельниченко в качестве свидетеля по делу А.Пукача. В то же время допрос неоднократно перерывался, в частности, из-за болезни Н.Мельниченко и из-за отсутствия у его адвоката допуска к государственной тайне, который нужен по этому делу.