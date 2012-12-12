«УДАР» зарегистрировал в ВР законопроект о выборах мэра столицы

Об этом сообщается на сайте ВР.

Текст документа пока отсутствует на сайте парламента, однако пресс-служба «УДАРа» уточняет, что выборы в Киеве, согласно проекту постановления, предлагается назначить на 3 июня 2013 года.

Также фракция «УДАР» зарегистрировала законопроект о внесении изменений в Закон Украины “О столице Украины – городе-герое Киеве” относительно объединения должностей Киевского городского председателя и председателя Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, депутатами этой фракции сегодня были зарегистрированы проекты постановлений об обеспечении личного голосования народных депутатов Украины при помощи сенсорной клавиши, а также об отчете Кабинета министров Украины.