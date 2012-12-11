Пшонка попытается лишить Авакова депутатской неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов во время церемонии открытия нового здания прокуратуры города Ирпень Киевской области.

«Сегодня, согласно действующему законодательству, в Украине в связи с тем, что Аваков стал народным депутатом, он неприкосновенное лицо. Поэтому все будет решаться согласно действующему законодательству. Продолжается расследование уголовного дела, и если следователи и прокуроры поддержат этот вопрос, чтобы было представление в Верховную Раду для дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности, значит, такое представление будет направлено в Верховную Раду. Но все будет зависеть от расследования уголовного дела. Как будет в дальнейшем – посмотрим», - сказал В.Пшонка, добавив, что этот вопрос изучается.