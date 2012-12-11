Экс-губернатор Закарпатья настаивает на эксгумации тела своего сына

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка сегодня журналистам.

«Ризак обратился в прокуратуру для того, чтобы было дано разрешение на эксгумацию. И решение по этому принято прокуратурой. То есть, будет комиссионная экспертиза, результаты которой также будут приложены к материалам уголовного дела», - сказал В.Пшонка.

При этом генпрокурор отметил, что недавно И.Ризак обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о том, что, по его мнению, органами следствия не активно расследуются причины и обстоятельства смерти его сына.

«Генеральная прокуратура изучила материалы дела и на сегодняшний день статья уголовного дела была переквалифицирована на «убийство» и эта версия рассматривается среди нескольких других», - отметил генпрокурор.

То есть, подчеркнул он, расследуется уголовное дело, изучаются подробно все обстоятельства гибели этого молодого человека.

Как сообщалось, около 20.30 16 ноября в дежурную часть Ужгородского горотдела милиции поступило сообщение о том, что возле 16-этажки на проспекте Свободы обнаружено тело мужчины 25-30 лет. Было установлено, что погибшим является сын экс-губернатора Закарпатья И.Ризака Алексей.

Милиция Ужгорода возбудила уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

Однако для более эффективного проведения досудебного расследования данное уголовное производство было передано в следственное управление УМВД Украины в Закарпатской области.

По данным пресс-службы прокуратуры Закарпатья, в уголовном производстве выдвинуто несколько версий, среди которых наряду с самоубийством рассматривается и убийство с последующей инсценировкой самоубийства. Назначен ряд экспертиз.