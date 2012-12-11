Главное за день: обзор топ-новостей

19:35, 11 декабря 2012
Политика
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Непогода и последние приготовления к завтрашнему старту новой Верховной Рады, - вот только часть топ-тем сегодняшнего дня.

Более полная картина – в нашем обзоре:

В Украине из-за непогоды остался без света 191 населенный пункт

СМИ: У американских властей был мотив отозвать визу Кузьмина

Киев стоит в ужасных пробках: 10 баллов из 10 возможных

В Киеве деревья покалечили людей

Еще одному украинцу дали политическое убежище за рубежом

«УДАР» определился с главой фракции в ВР

Аваков ступил на украинскую землю

Регионалы будут предлагать на должность председателя ВР Рыбака

Ефремов дальше будет руководить фракцией ПР

Письмо Кузьмина Обаме в США называют «позором украинской дипломатии»

Суд опроверг вину украинских военных в крушении российского Ту-154

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