Главное за день: обзор топ-новостей
19:35, 11 декабря 2012Политика
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Непогода и последние приготовления к завтрашнему старту новой Верховной Рады, - вот только часть топ-тем сегодняшнего дня.
Более полная картина – в нашем обзоре:
В Украине из-за непогоды остался без света 191 населенный пункт
СМИ: У американских властей был мотив отозвать визу Кузьмина
Киев стоит в ужасных пробках: 10 баллов из 10 возможных
В Киеве деревья покалечили людей
Еще одному украинцу дали политическое убежище за рубежом
«УДАР» определился с главой фракции в ВР
Аваков ступил на украинскую землю
Регионалы будут предлагать на должность председателя ВР Рыбака
Ефремов дальше будет руководить фракцией ПР
Письмо Кузьмина Обаме в США называют «позором украинской дипломатии»
Суд опроверг вину украинских военных в крушении российского Ту-154
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