Регионалы будут предлагать на должность председателя ВР Рыбака

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам избранный народный депутат от ПР Владимир Олейник.

Он отметил, что кандидатуру В.Рыбака предложил и.о. премьер-министра Украины, лидер Партии регионов Николай Азаров.

По словам В.Олейника, эта кандидатура была поддержана фракцией единогласно.

В.Олейник не исключил, что должность первого вице-спикера может занять представитель КПУ. По его словам, «разговор был и с коммунистами на эту тему».

«Идут консультации. Они (речь идет о КПУ – УНИАН) хотят услышать еще и премьер-министра, и фракция имеет право обсудить с ним все вопросы, связанные не только с реализацией программы Президента Украины, но и какой кадровый потенциал будет задействован», - отметил В.Олейник.

Он сообщил, что «Николай Янович сказал, что правительство будет формироваться с «чистого» листа».