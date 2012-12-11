«УДАР» определился с главой фракции в ВР

Фракция «УДАР» изберет своего председателя на заседании 12 декабря, однако уже сегодня можно говорить о том, что им станет лидер партии Виталий Кличко.

Об этом УНИАН сообщил источник в партии «УДАР».

В то же время вопрос о заместителе председателя фракции обсуждается и кандидатуры окончательно не утверждены.

Собеседник агентства также сообщил, что «УДАР» будет претендовать на руководство в 4-5 комитетах Верховной Рады. При этом есть предварительная договоренность с «Батькивщиной» и «Свободой», что комитеты, которые достанутся оппозиции, будут распределяться между фракциями оппозиции поочередно, в частности, сначала комитеты будет выбирать «Батькивщина», потом «УДАР», потом «Свобода», и так по кругу.

По словам представителя «УДАРа», партия не претендует на должности заместителей председателя ВР.