Аваков ступил на украинскую землю

Как передает корреспондент УНИАН, в аэропорту «Борисполь» его встречали однопартийцы - народные депутаты.

«Эти 444 дня, что я был вне родины, для меня были испытанием. Большое спасибо моим друзьям, коллегам, всем кто здесь: Николаю Томенко, Андрею Кожемякину, Сергею Пашинскому, Андрею Шевченко и многим другим, что не отказали мне в поддержке, и думаю, что нам еще многое предстоит. На земле родной хорошо, конечно», - сказал А.Аваков журналистам.

Он отметил, что намерен сразу приступить к работе, в частности, принять участие сегодня вечером в заседании фракции «Батькивщина», на котором будут обсуждаться рабочие моменты.

«Завтра будет Верховный Совет. Будем жить и работать», - отметил А.Аваков и подчеркнул, что когда садился в самолет, у него были спокойные ощущения и ожидание встречи с друзьями.

Говоря о том, боялся ли он возможности ареста в Украине, Аваков отметил: «Страх я уже давно пережил в этом смысле. Любая ситуация требует разрешения. В данной ситуации мы имеем правовую и другие позиции. Чувство права на моей стороне. Я не имею никаких оснований сомневаться в том, что Украина еще не «банановая республика». Будем добиваться, чтобы так не было. Работал хорошо штаб моих адвокатов, я хочу их поблагодарить. Это квалифицированные ребята, которые сделали свою работу очень хорошо, и коллеги-депутаты помогли достучаться до тех дверей, в которых зачастую на адвокатов не обращают внимания. Поэтому я был спокоен. Настало время, и я здесь, буду отвечать своим функциям».

Он сообщил, что намерен в ближайшее время ответить на все интересующие журналистов вопросы. «И у меня есть, что сказать», - подчеркнул А.Аваков.