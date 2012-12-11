В Киеве деревья покалечили людей

Сегодня утром в Главное теруправление МЧС в Киевской области поступило 17 сообщений о падении деревьев в столице в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в основном деревья падают на автомобили, электроопоры и автодороги, препятствуя движению транспорта.

Подобные случаи происходят фактически во всех районах Киева, больше всего страдают Печерский, Шевченковский и Святошинский районы.

Кроме того, около 9.00 на перекрестке улиц Салютной и Саратовской дерево упало на мужчину. Пострадавший госпитализирован.

Около 10.40 по ул. Гордиенко, 8, в Печерском районе Киева дерево упало на человека. На место происшествия направлены спасатели МЧС.

На территории рынка «Днепр» по Кольцевой улице, 12, под сильным давлением снега на людей упала торговая палатка. На месте происшествия работает оперативная группа ГТУ МЧС в Киеве.

10 декабря в 13.00 возле детского психоневрологического диспансера по ул. Крамского, 16 на дорогу упало дерево. Спасатели сразу выехали на место происшествия, разрезали его бензопилой и убрали с проезжей части.