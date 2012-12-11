Политологи оценили шансы министров остаться в новом Кабмине

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали на пресс-конференции в Киеве директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Николай Янович еще минимум год будет в должности», - убежден В.Карасев.

Что касается изменений в составе правительства, то, как отметил эксперт: «Мы думаем, интересных изменений не будет, потому что ключевые должностные лица в Кабмине останутся».

«Останется Колесников, Бойко, Присяжнюк. Есть вопрос относительно первого вице-премьера. Это или Арбузов будет – мне кажется, это вариант подходящий для самого Арбузова. И это может быть возвращение Клюева на должность первого вице. Или останется Хорошковский. Если останется Клюев, то Хорошковский идет на СНБО», - сказал эксперт.

Также В.Карасев высказал мнение, что в ближайшее время какие-то министерства будут реформированы и созданы новые. В частности, он считает, что будет снова создано Министерство промышленной политики, и это будет одно из ключевых министерств.

«Очевидно, что нужна была такая коллективная отставка правительства не просто для того чтобы поменять министров, а поменять и структуру правительства, функциональный компонент правительства и ряд министерств для того, чтобы сделать экономическую политику более адаптированной для нынешних условий», - сказал В.Карасев.

В свою очередь В.Бала отметил, что у него также нет никаких сомнений, что Н.Азаров останется в должности премьер-министра. Он также не ждет существенных изменений в составе правительства.

«Действительно, все названные министры имеют большой шанс остаться, хотя они как раз должны были бы уйти в первую очередь. Что касается остальных министров, то это уже, в действительности, большого значения не имеет. Все будет зависеть от того, как представители финансово-промышленных групп смогут те или другие направления за собой сохранить, поменяются ли они между собой, кто будет за что отвечать. Это будет интригой. Интересным будет вопрос относительно должности министра финансов – посмотрим, останется ли Колобов…», - сказал В.Бала.

Они прогнозируют, что экс-министр образования Дмитрий Табачник, скорее всего, уйдет в парламент.

«Думаю, что Табачник уйдет в Верховную Раду», - сказал В.Карасев.

Он отметил, что новоизбранный парламент «будет более идеологическим, будет большая поляризация между коммунистами, националистами, интернационалистами. И кто-то же должен быть оппонентом Фарион и других спикеров оппозиции...».

«Для ПР было бы лучше, чтобы Табачник был в парламенте именно с этой точки зрения», - считает В.Бала.