Главное за день: обзор топ-новостей

Шансы Николая Азарова усидеть в премьерском кресле, условия, на которых Евросоюз готов подписать с Украиной Соглашение об Ассоциации, подготовка к старту новой Верховной Рады, - вот только часть топ-тем сегодняшнего дня.

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