Главное за день: обзор топ-новостей

19:45, 10 декабря 2012
Политика
2797 0

Шансы Николая Азарова усидеть в премьерском кресле, условия, на которых Евросоюз готов подписать с Украиной Соглашение об Ассоциации, подготовка к старту новой Верховной Рады, - вот только часть топ-тем сегодняшнего дня.

Более полная картина – в нашем обзоре:

СМИ: Евросоюз может смягчить условия подписания ассоциации с Украиной

Регионалам пока не хватает голосов в поддержку Азарова

Нафтогаз хочет одолжить у китайцев 3,656 миллиарда долларов

Томенко считает, что с выдвижением Азарова Янукович поспешил

Бойко пригласил корейцев к участию в проекте «LNG-терминал»

Литвин - оппозиции: Сколько будете нервы на локоть вытягивать?

Кузьмин пожаловался Обаме, что ему аннулировали визу и хотели арестовать в США

Яндекс определил самые популярные в Украине запросы в 2012 году

В посетителей Одесского ночного клуба стреляли уголовники

Муж Тимошенко просит Обаму аннулировать визу еще и Януковичу

ЕС может подписать ассоциацию с Украиной на саммите Восточного партнерства

Посол США говорит, что Кузьмина никто не собирался арестовывать

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter