Главное за день: обзор топ-новостей
Шансы Николая Азарова усидеть в премьерском кресле, условия, на которых Евросоюз готов подписать с Украиной Соглашение об Ассоциации, подготовка к старту новой Верховной Рады, - вот только часть топ-тем сегодняшнего дня.
Более полная картина – в нашем обзоре:
СМИ: Евросоюз может смягчить условия подписания ассоциации с Украиной
Регионалам пока не хватает голосов в поддержку Азарова
Нафтогаз хочет одолжить у китайцев 3,656 миллиарда долларов
Томенко считает, что с выдвижением Азарова Янукович поспешил
Бойко пригласил корейцев к участию в проекте «LNG-терминал»
Литвин - оппозиции: Сколько будете нервы на локоть вытягивать?
Кузьмин пожаловался Обаме, что ему аннулировали визу и хотели арестовать в США
Яндекс определил самые популярные в Украине запросы в 2012 году
В посетителей Одесского ночного клуба стреляли уголовники
Муж Тимошенко просит Обаму аннулировать визу еще и Януковичу
ЕС может подписать ассоциацию с Украиной на саммите Восточного партнерства
Посол США говорит, что Кузьмина никто не собирался арестовывать