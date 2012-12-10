Литвин - оппозиции: Сколько будете нервы на локоть вытягивать?

Сегодня на заседании подготовительной группы по организации работы новоизбранной Верховной Рады после часового спора утвержден план размещения народных депутатов в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, непосредственно перед трибуной будут размещаться 50 народных депутатов, которые были самовыдвиженцами на выборах.

За ними в левой части зала будут занимать места депутаты от Партии регионов и коммунисты.

С правой стороны зала, где до этого были места фракции НУ-НС, будет размещаться фракция партии «УДАР», дальше – фракция ОО «Батькивщина», а в конце «Свобода».

По сути, это вариант рассадки депутатов, который был предложен Партией регионов еще на предыдущем заседании, а разница лишь в том, что 50 мест перед трибуной будут занимать самовыдвиженцы.

За решение по размещению народных депутатов проголосовали 16 членов подготовительной группы. Не голосовали за это решение представители оппозиции.

Все размещение делается, исходя из места президиума, то есть так определяется левая и правая часть зала.

Во время дискуссии председатель подготовительной группы Владимир Литвин неоднократно призывал к поиску компромисса и к тому, чтобы «закончить эту канитель». Он подчеркнул, что «если бы мы не искали компромисса, то уже все вопросы на первом заседании решили бы».

Обращаясь к оппозиции, он отметил, что та не готова к диалогу. «Какой у вас диалог? Сколько будете нервы на локоть вытягивать? Совесть нужно иметь», - сказал он.