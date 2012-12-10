СМИ: Евросоюз может смягчить условия подписания ассоциации с Украиной

По информации издания «Коммерсант-Украина», Евросоюз смягчит свою позицию, чтобы сохранить шанс на подписание ассоциации в 2013 году. В список требований вошли разработка Избирательного кодекса, продолжение судебной реформы и ликвидация последствий избирательного правосудия — Брюссель ожидает, что лидеры оппозиции Юлия Тимошенко и Юрий Луценко выйдут на свободу после решения Европейского суда по правам человека.

Между тем ряд источников "Ъ" полагает, что выполнению плана помешает потепление украинско-российских отношений. По некоторым данным, уже 17-18 декабря в рамках еще не анонсированного визита президента Виктора Януковича в Москву может начаться разворот вектора интеграции Украины.

Ранее представители ЕС называли три ключевых требования к Украине, при выполнении которых станет возможно подписание соглашения,— проведение свободных и честных выборов; отказ от практики избирательного правосудия и ликвидация ее последствий; прогресс в проведении реформ. Два последних пункта, впрочем, довольно неконкретны и допускают двоякую оценку их выполнения, а первый уже устарел — выборы состоялись и вызвали критику многих наблюдателей.

В решении Совета ЕС будет содержаться обновленный список условий. По данным Комерсанта, они будут несколько смягчены, чтобы сделать возможным подписание ассоциации в 2013 году. В частности, Брюссель решил согласиться с доводами официального Киева о том, что источником проблем при проведении выборов стало неидеальное избирательное законодательство. Совет ЕС потребует от Украины разработать новый всеобъемлющий Избирательный кодекс, причем с учетом мнения оппозиции.

Общее требование о продолжении реформ в Украине будет конкретизировано — оценка Евросоюзом выполнения данного пункта будет основываться на прогрессе в реализации судебной реформы, подчеркивают источники.

В списке останется условие, связанное с проблемой избирательного правосудия. Источники издания утверждают, что в нем не упоминаются конкретные фамилии, однако Европа ждет пересмотра приговоров экс-премьера Юлии Тимошенко и экс-главы МВД Юрия Луценко. "Об этом не говорится напрямую, но Совет ЕС дает Украине шанс отменить их приговоры на основании будущих решений Европейского суда по правам человека",— полагает один из собеседников "Ъ" в Брюсселе.

На сегодняшнем заседании будет обсуждаться также возможная дата саммита Украина—ЕС. "Речь скорее идет о конце февраля или даже о марте",— пояснил "Ъ" европейский дипломат. По одной из версий, Брюссель может дождаться проведения довыборов в Раду по пяти мажоритарным округам.