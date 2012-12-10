Регионалам пока не хватает голосов в поддержку Азарова

10:06, 10 декабря 2012
Политика
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ПР пока не располагает достаточным количеством голосов в поддержку кандидатуры Азарова.

Николай Азаров во время заседания Кабинета Министров Украины. Киев, 5 декабря

У Партии регионов пока нет необходимых 226 голосов народных депутатов в поддержку кандидатуры Николая Азарова, внесенного Президентом на пост премьера, но его соратники заявляют, что "работают над этим вопросом", пишет Коммерсант-Украина.

"Мы работаем над этим вопросом, в том числе с другими фракциями, в понедельник-вторник разберемся. Я думаю, будут голоса",— сообщил первый заместитель председателя ПР, народный депутат Владимир Рыбак.

Представители оппозиции заверили, что не собираются участвовать в формировании нового Кабинета министров.

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