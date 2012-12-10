Регионалам пока не хватает голосов в поддержку Азарова
10:06, 10 декабря 2012Политика
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ПР пока не располагает достаточным количеством голосов в поддержку кандидатуры Азарова.
Азаров еще ни там и ни здесь
У Партии регионов пока нет необходимых 226 голосов народных депутатов в поддержку кандидатуры Николая Азарова, внесенного Президентом на пост премьера, но его соратники заявляют, что "работают над этим вопросом", пишет Коммерсант-Украина.
"Мы работаем над этим вопросом, в том числе с другими фракциями, в понедельник-вторник разберемся. Я думаю, будут голоса",— сообщил первый заместитель председателя ПР, народный депутат Владимир Рыбак.
Представители оппозиции заверили, что не собираются участвовать в формировании нового Кабинета министров.
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