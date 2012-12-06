Яценюк думает, что бюджет втихую «перерисуют» и отправят на подпись

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

«Сейчас никто версии бюджета не видел. Сейчас зал за что-то проголосовал. И будут сидеть в кабинетах еще трое суток, дорисовывать и перерисовывать его», - сказал А.Яценюк.

Он отметил, что, по его информации, лишь 11 из 34 членов Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета проголосовали за ту редакцию госбюджета, которая была сегодня вынесена в сессионный зал. «Из 34 членов комитета принимали решение лишь 11», - сказал А.Яценюк.

Он заверил, что в новом составе Верховной Рады нынешняя оппозиция будет требовать пересмотра госбюджета-2013.