Кармазин говорит, что депутатам еще не раздали таблицы с поправками к бюджету
10:23, 06 декабря 2012Политика
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Народным депутатам Украины до сих пор не раздали таблицу поправок к законопроекту о государственном бюджете на 2013 год, который сегодня планируется принять в целом.
Кармазин говорит, что таблицу еще не получил
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады заявил народный депутат от НУ-НС Юрий Кармазин.
«По состоянию на 10.10 сравнительную таблицу с поправками не раздали к этому бюджету», - сказал Ю.Кармазин.
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