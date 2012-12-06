Кармазин говорит, что депутатам еще не раздали таблицы с поправками к бюджету

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания Верховной Рады заявил народный депутат от НУ-НС Юрий Кармазин.

«По состоянию на 10.10 сравнительную таблицу с поправками не раздали к этому бюджету», - сказал Ю.Кармазин.