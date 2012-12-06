Решение Украины присоединиться к ТС в ФРГ воспримут как огромный шаг назад

Возможный всеукраинский референдум по присоединению Украины к Таможенному союзу будет для Киева шагом назад, считает официальный представитель по вопросам внешней политики правящей в Германии Свободной демократической партии, депутат Бундестага Райнер Стиннер.

«Это будет огромным шагом назад для Украины. И это – совершенно очевидно», - сказал он, говоря о возможной реакции Берлина на такое развитие событий в Украине, сообщает ZN.UA.

Вместе с тем, как отметил немецкий политик, если большинство украинцев на таком референдуме проголосуют за Таможенный союз, «мы должны принять желание украинских людей».

«Такова жизнь. Мы будем смотреть на это, как на большой шаг назад в отношении украинских амбиций приблизиться к Европейскому Союзу. Но это будет решение украинского народа», - подчеркнул Р.Стиннер.

1 декабря министр юстиции Александр Лавринович заявил, что прежде чем выносить на референдум вопрос о вступлении Украины в Таможенный союз, сначала должно быть подписано соответствующее межгосударственное соглашение.

Москва неоднократно предлагала Киеву войти в Таможенный союз, однако украинские власти до сих пор настаивали на формате отношений «3+1». Россия предлагала за вступление в ТС значительное снижение цены газа. Вчера Президент Украины заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.