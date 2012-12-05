Эстония хочет конкретную дату подписания с Украиной ассоциации и безвизового режима

Об этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт заявил в интервью Тиждень.ua.

«Позиция Эстонии заключается в том, чтобы определить конкретную дату и событие, во время которого можно было бы подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ. Мы надеемся подписать его в следующем году, тогда же планируем либерализовать визовый режим с Украиной», - отметил он.

По словам главы МИД Эстонии, «важное моральное значение для нас имеет оказание поддержки тем странам, которые еще не являются членами европейского сообщества, но которые начинали с ситуации, которая очень похожа на нашу».

«Такие страны, как Украина, Молдова и Грузия, также хотят приблизиться к ЕС, и мы считаем, что оказание им поддержки является нашей моральной обязанностью, так же, как и другие государства в свое время способствовали нашему продвижению на пути к достижению цели», - подчеркнул У.Паэт.