Немецкие политики заверили Тимошенко в своей поддержке

Об этом заявили заместитель фракции ХДС/ХСС Бундестага Германии Андреас Шокенхофф и спикер фракции ХДС/ХСС Филипп Мисфельдер во время встречи с заместителем председателя партии «Батькивщина» Григорием Немырей в городе Ганновер, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

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Представители Бундестага отметили, что Германия поддерживает приближение Украины к ЕС, но это зависит от того, насколько Украина будет придерживаться европейских ценностей, уважать принцип верховенства права, полностью и без задержек исполнять решения Европейского суда по правам человека. Так, по словам немецких политиков, «Соглашение об ассоциации и Соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Украиной могут быть подписаны только при условии освобождения политических узников режимом Януковича».

«Власти Украины должны положить конец политически мотивированному преследованию оппозиции и давлению на нее», - подчеркнул А.Шокенхофф.

Во время встречи речь шла также о примерах растущего давления на новоизбранных членов парламента от оппозиции. В этой связи немецкие политики выразили свою обеспокоенность.

Кроме того, А.Шокенхофф и Ф.Мисфельдер выразили свою солидарность с лидером «Батькивщины», экс-премьером Юлией Тимошенко и попросили Г.Немырю передать ей самые теплые пожелания и слова поддержки, говорится в сообщении.

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Как сообщалось, 4-5 декабря Г.Немыря принимает участие в 25-м конгрессе Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, который проходит в городе Ганновер. Открыла конгресс канцлер Германии и председатель ХДС Ангела Меркель.