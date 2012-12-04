Яценюк: оппозиция не даст парламенту работать вопреки Конституции

Об этом заявил глава совета объединенной оппозиции Арсений Яценюк в эфире телеканала ICTV, комментируя отсутствие договоренностей в Раде по персональному голосованию депутатов.

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"Мы добиваемся вторую неделю, а точнее второй год, одного простого и четкого вопроса: выполняйте Конституцию, голосуйте лично, и несите лично персональную ответственность, и не превращайте Верховную Раду в цирк, который стоит налогоплательщикам 1 миллиард гривен в год", - цитирует Украинская правда.

"Мы этого будем добиваться, парламент будет работать только тогда, когда в Украине будет выполняться украинская Конституция", - добавил политик.

При этом Яценюк уточнил, что "это большинство у них (Партии регионов) будет".

"Конечно, оно будет... Но что потом будет с этим большинством, уже опыт есть 2004 года", - заявил политик.

Оппозиционер также уточнил, что переговоры по созданию коалиционного правительства не ведутся.

"Как можно сегодня говорить о том, что это правительство готово над чем-то работать. О каком коалиционном правительстве может вестись речь. Для чего коалиция? Вместе с ними грабить страну? Мы этого делать не будем", - заверил он.