Луценко перевели в больницу

Об этом сообщает пресс-секретарь "Народной самообороны" Лариса Сарган на своей странице в сети Facebook.

При этом она уточнила, что "о лечении речь пока не идет, только очередное обследование".

Как сообщила его жена Ирина Луценко: "Юра около 19.30 позвонил мне с мобильного телефона, номер который был закрыт, начальника областного управления пенитенцарной службы, и сообщил, что он госпитализирован в областную больницу.

Она отметила, что настаивала при разговоре с мужем на том, чтобы пройти обследование и лечение если оно будет назначено. По словам жены экс-министра, "состояние Юры очень плохое, помимо прочих болезней у него есть подозрение на очень серьезное заболевание кишечника".

На уточняющий вопрос: как долго Ю.Луценко может находиться за пределами колонии в больнице, - И.Луценко сказала, что на этот вопрос никто не может ответить".