Луценко: Отстранение Януковича – необходимое, но недостаточное условие

Об этом Ю.Луценко сказал в интервью «Украинской правде».

Так, отвечая на вопрос, как он считает, удастся ли ему выйти до окончания президентства В.Януковича из тюрьмы, Ю.Луценко отметил: «Януковича? Пфф… Вы знаете, в моих планах, в моем виденье мира фактор Януковича не занимает никакого заметного места».

Он заявил, что «это в 2000 году я был молодым и наивным парнем, который верил, что для счастья страны достаточно снять Кучму. Это в 2004 году я был таким доверчивым, что верил в гарантию успеха команды Майдана. Сейчас, после многих побед и многих поражений, я знаю, что фамилия Президента является лишь нюансом в траектории развития страны».

Ю.Луценко сказал, что «бандитская по сути политика Януковича» лишь подчеркивает тот грустный факт, что нынешняя система власти и управления глубоко антинародная.

«Она создана номенклатурой и олигархами и служит только инструментом обогащения исключительно этого круга. Если быть откровенным, то под контролем олигархических кланов украинское государство стало угрозой для 99% украинцев. Поэтому я не думаю о Януковиче. Для меня он тоже прошлое, как арифмометр для компьютерщика. Его отстранение – необходимое, но недостаточное условие для развития страны», - продолжил экс-министр.

По его словам, «перезагрузка проекта «Украина» - требование времени.

«Украинское общество требует не только нового лидера, но и нового плана построения новой страны», - подчеркнул Ю.Луценко.