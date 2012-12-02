Азаров обсудил с норвежским министром будущее председательство Украины в ОБСЕ

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, в частности, норвежскую сторону интересовало, какую повестку дня будет поддерживать Украина во время председательства в ОБСЕ.

Н.Азаров заявил, что Украина отдаст приоритет поддержке безопасности на континенте во всех аспектах, углублению демократии и соблюдению прав человека.

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Премьер-министр подчеркнул, что Украина будет работать таким образом, чтобы обеспечить преемственность деятельности этой организации.

Стороны обсудили сотрудничество Украины и НАТО, а также сотрудничество между Украиной и Норвегией в сфере военной реформы и социальной адаптации военнослужащих, увольняющихся в запас. Стороны отметили, что такая программа эффективно работает. И по ней уже 3 тысячи военных прошли переподготовку.

Украина будет председательствовать в ОБСЕ в 2013 году.