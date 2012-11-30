Азаров: А мы не хуже Норвегии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в пятницу, 30 ноября, в Осло на совместной с премьер-министром Норвегии Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

Н.Азаров отметил, что тема пересмотра пошлин затрагивалась в ходе его разговора со Й.Столтенбергом - премьер-министром Норвегии, которая, среди прочих стран, выразила обеспокоенность инициативой Украины.

«Украина действует в строгом соответствии с уставом ВТО. И мы имеем право в течение определенного периода и при определенных рисках принимать защитные меры для своего рынка. В настоящее время мы проходим все предусмотренные уставом ВТО процедуры, связанные с пересмотром (пошлин – УНИАН)», - сказал Н.Азаров.

В этом контексте он обратил внимание Й.Столтенберга на то, что Норвегия также применяет защитные меры в отношении импорта сыров.

«А мы не хуже Норвегии», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, в октябре Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию. Это обращение вызвало обеспокоенность торговых партнеров Украины в ЕС и США.

26 ноября участники Совета по торговле товарами Всемирной торговой организации (23 участника) на своем заседании приняли совместное заявление, призывающее Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифных ставок. Участникам Совета, согласно заявлению, непонятно, какими будут компенсационные меры со стороны Украины. Кроме того, их беспокоит недостаток прозрачности со стороны Украины в этом вопросе. Заявление подписали крупнейшие государства – участники ВТО, включая США, страны ЕС и Китай.

Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года. Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.