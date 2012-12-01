Оппозиция обвинила Азарова в наглой лжи

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении «Батьківщини».

«Сегодняшнее заявление премьер-министра Украины Николая Азарова в Осло по поводу того, что якобы лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко была брошена в тюрьму «не за политические взгляды», не просто не выдерживает критики, оно является прямой, наглой ложью, бесстыже брошенной в глаза международной общественности», - отмечается в заявлении.

В «Батьківщині» подчеркивают, что в Европе знают о преследовании лидеров оппозиции в Украине.

«Создается впечатление, что Азаров живет в своем пещерном «партиерегионовском мире», и даже не догадывается, что европейское сообщество хорошо владеет информацией по поводу преследования оппозиции и ее лидеров в Украине», - говорится в заявлении.

При этом в «Батьківщині» напоминают о многочисленных заявлениях западных правовых международных институтов об осуждении Ю.Тимошенко именно по политическим мотивам. В частности, Европейский Союз четко заявил, что уголовные дела против Ю.Тимошенко велись «с нарушением международного права и стандартов», а также имело место нарушение Европейской конвенции по правам человека, отмечается в заявлении.

По словам авторов документа, наиболее возмутительным является то, что «ложь в Осло прозвучала именно в тот день, когда уже мир начали пугать Украиной, в частности, именно сегодня Госдеп США пожелал Грузии не скатываться до состояния Украины времен Януковича».

Также в оппозиции считают, что «Азарову не стоит забывать о том, что именно политические репрессии, нарушения прав и свобод человека, уничтожение принципов демократии в Украине стали причиной фактической изоляции его шефа Януковича, которого уже стесняются приглашать демократические страны».

Объединена оппозиция «Батьківщина» обращается к международной общественности с призывом «не доверять политическим изгоям, которые за три года своего правления в Украине продемонстрировали, что ни профессионально, ни ментально не способны подняться до уровня современных европейских политиков, оставаясь банальными политическими ничтожествами».

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Как сообщал УНИАН, 30 ноября Н.Азаров заявил на совместной с премьер-министром Норвегии пресс-конференции в Осло, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко осуждена не за политические убеждения или взгляды, а за нарушения закона, повлекшие тяжелые последствия.

«Мы готовы предоставить все необходимые материалы, из которых абсолютно очевидно выходит, что Тимошенко осуждена украинским судом не за политические убеждения и взгляды, а за вполне конкретные нарушения закона, которые привели к очень тяжелым последствиям для страны и украинского народа. Суммы убытка колоссальны», - подчеркнул Н.Азаров.