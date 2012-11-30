Азаров объяснил норвежцам, что Тимошенко «нанесла колоссальный ущерб» Украине

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко осуждена не за политические убеждения или взгляды, а за нарушения закона, которые привели к тяжким последствиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на совместной с премьер-министром Норвегии Йеном Столтенбергом пресс-конференции в Осло.

«Мы готовы представить все необходимые материалы, из которых совершенно очевидно следует, что Тимошенко осуждена украинским судом не за политические убеждения и взгляды, а за вполне конкретные нарушения закона, приведшие к очень тяжелым последствиям для страны и украинского народа. Суммы ущерба колоссальные», - подчеркнул Н.Азаров.