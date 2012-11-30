Азаров объяснил норвежцам, что Тимошенко «нанесла колоссальный ущерб» Украине
15:55, 30 ноября 2012Политика
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Тимошенко осуждена не за политические взгляды, а за конкретные нарушения закона, – заявил Азаров.
Николай Азаров ответил норвежцам
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко осуждена не за политические убеждения или взгляды, а за нарушения закона, которые привели к тяжким последствиям.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на совместной с премьер-министром Норвегии Йеном Столтенбергом пресс-конференции в Осло.
«Мы готовы представить все необходимые материалы, из которых совершенно очевидно следует, что Тимошенко осуждена украинским судом не за политические убеждения и взгляды, а за вполне конкретные нарушения закона, приведшие к очень тяжелым последствиям для страны и украинского народа. Суммы ущерба колоссальные», - подчеркнул Н.Азаров.
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