Литвин намерен устроить парламентским новичкам «ликбез»

Перед началом работы новой Верховной Рады необходимо будет привести в порядок сессионный зал и ознакомить новоизбранных депутатов с системой голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании подготовительной группы по организации работы новой ВР сказал председатель этой группы Владимир Литвин.

В частности, по его словам, когда завершится последнее заседание нынешнего парламента, то необходимо «привести в надлежащее состояние сессионный зал».

Также, как отметил В.Литвин, необходимо определиться с местами новоизбранных народных депутатов в сессионном зале.

Кроме того, В.Литвин считает, что необходимо написать письмо «в электронной или традиционной форме», в котором пригласить новоизбранных депутатов в сессионный зал еще до начала работы парламента, чтобы ознакомить их с работой системы для голосования «Рада».

В.Литвин отметил, что также необходимо решить вопрос о расселении в гостинице народных депутатов. «Почти 2/3 депутатов избраны впервые в Верховную Раду. Такого обновления история украинского парламентаризма не знает», - подчеркнул он.