Янукович ищет, как бы доставить катарский газ в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в столице Катара, отвечая на вопрос украинских журналистов о том, достигнуты ли конкретные договоренности по поводу поставок газа из Катара в Украину с транспортировкой через Турцию.

«Сейчас мы находимся в рабочем процессе», - отметил В.Янукович, добавив, что «такая тройка представителей Украины, Катара и Турции сегодня работает над практическими решениями».

«У нас есть надежда, есть энтузиазм. Найдем все необходимые решения», - сказал Президент.

По его словам, Украина рассчитывает, что Катар - крупнейший экспортер сжиженного газа в мире, станет одним из важных поставщиков сырья для проекта «LNG-терминал».

«Знаю, что представители Национального проекта «LNG-терминал» уже ведут предметные переговоры с компанией «Qatargas» по поводу поставок сырья в Украину», - сказал Глава государства.

Напомним, 26 ноября с.г. Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал».

Кроме того, в понедельник, 26 ноября, Украина начала строительство газопровода длиной 65 км для соединения газотранспортной системы с будущим «LNG терминалом».

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по приему сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по приему сжиженного природного газа (LNG-терминал).

В соответствии с ТЭО, проект может быть реализовано в течение 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства «LNG-терминала» составляет 846 млн. евро. Доля Украины в проекте составит 25%+1 акция.