Янукович поговорил с премьером Катара о футболе

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр, министр иностранных дел Государства Катар шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во время встречи в городе Доха В.Янукович и руководитель правительства Катара говорили о перспективах сотрудничества в аграрной, энергетической, металлургической, авиационной сферах.

В контексте опыта Украины относительно успешного проведения Чемпионата Европы по футболу 2012 года речь шла также о перспективах сотрудничества в вопросе подготовки Катара к проведению Чемпионата мира по футболу 2022 года.

В.Янукович и шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани также отметили активную подготовку визита премьер-министра Катара в Украину, которая сейчас ведется.

«Мы видим вас своими партнерами, и готовы предоставить исчерпывающую информацию для налаживания нашего эффективного сотрудничества», - сказал Президент.

В свою очередь, премьер-министр Катара отметил «очень хорошие переговоры», которые состоялись сегодня между главой Украинского государства и Эмиром Государства Катар.

По словам шейха Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани, Эмир Катара настроен на углубление отношений с Украиной.