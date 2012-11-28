Президент ВКУ призвал немедленно освободить Луценко
07:38, 28 ноября 2012Политика
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Президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Чолий призвал международное сообщество требовать от властных структур Украины немедленного освобождения одного из лидеров оппозиции Юрия Луценко.
Юрий Луценко у входа в Генеральную прокуратуру, 2009 г.
Как сообщает «Украинский взгляд», такой призыв связан с принятием 19 ноября решения коллегии Большой палаты Европейского суда по правам человека отклонить ходатайство властных структур Украины о пересмотре решения суда по делу Ю.Луценко, вынесенного 3 июля.
«В этом, теперь окончательном и обязательном для Украины решении суд явно описал нарушения властными структурами Украины их юридических обязательств относительно Европейской конвенции по правам человека, которая была ратифицирована Украиной в 1997 г.», - отмечается в сообщении.
Копию письма Е.Чолий направил Президенту Украины Виктору Януковичу.
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