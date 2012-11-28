Президент ВКУ призвал немедленно освободить Луценко

07:38, 28 ноября 2012
Политика
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Президент Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) Евгений Чолий призвал международное сообщество требовать от властных структур Украины немедленного освобождения одного из лидеров оппозиции Юрия Луценко.

Юрій Луценко біля будівлі Генеральної прокуратури, 2009 р.

Как сообщает «Украинский взгляд», такой призыв связан с принятием 19 ноября решения коллегии Большой палаты Европейского суда по правам человека отклонить ходатайство властных структур Украины о пересмотре решения суда по делу Ю.Луценко, вынесенного 3 июля.

«В этом, теперь окончательном и обязательном для Украины решении суд явно описал нарушения властными структурами Украины их юридических обязательств относительно Европейской конвенции по правам человека, которая была ратифицирована Украиной в 1997 г.», - отмечается в сообщении.

Копию письма Е.Чолий направил Президенту Украины Виктору Януковичу.

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