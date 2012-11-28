Президент ВКУ призвал немедленно освободить Луценко

Как сообщает «Украинский взгляд», такой призыв связан с принятием 19 ноября решения коллегии Большой палаты Европейского суда по правам человека отклонить ходатайство властных структур Украины о пересмотре решения суда по делу Ю.Луценко, вынесенного 3 июля.

«В этом, теперь окончательном и обязательном для Украины решении суд явно описал нарушения властными структурами Украины их юридических обязательств относительно Европейской конвенции по правам человека, которая была ратифицирована Украиной в 1997 г.», - отмечается в сообщении.

Копию письма Е.Чолий направил Президенту Украины Виктору Януковичу.