Янукович и Эмир Катара обменялись наградами

17:59, 27 ноября 2012
Политика
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Президент Украины и Эмир Катара обменялись высокими государственными наградами.

Виктор Янукович и Эмир Государства Катар шейх Хамад бин Халифа Аль Тани во время встречи в Дохе (Катар)

Президент Украины Виктор Янукович и Эмир Государства Катар шейх Хамад бин Халифа Аль Тани обменялись высокими государственными наградами двух стран.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, В.Янукович вручил Эмиру Катара орден Ярослава Мудрого І степени.

Эмир Государства Катар вручил Президенту Украины орден Независимости.

Обмен наградами состоялся после встречи глав государств в формате «с глазу на глаз».

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