Янукович и Эмир Катара обменялись наградами

Президент Украины и Эмир Катара обменялись высокими государственными наградами.

Президент Украины Виктор Янукович и Эмир Государства Катар шейх Хамад бин Халифа Аль Тани обменялись высокими государственными наградами двух стран. Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, В.Янукович вручил Эмиру Катара орден Ярослава Мудрого І степени. Эмир Государства Катар вручил Президенту Украины орден Независимости. Обмен наградами состоялся после встречи глав государств в формате «с глазу на глаз».

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