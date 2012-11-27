Янукович и Эмир Катара обменялись наградами
17:59, 27 ноября 2012Политика
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Президент Украины и Эмир Катара обменялись высокими государственными наградами.
Виктор Янукович и Эмир Государства Катар шейх Хамад бин Халифа Аль Тани во время встречи в Дохе (Катар)
Президент Украины Виктор Янукович и Эмир Государства Катар шейх Хамад бин Халифа Аль Тани обменялись высокими государственными наградами двух стран.
Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, В.Янукович вручил Эмиру Катара орден Ярослава Мудрого І степени.
Эмир Государства Катар вручил Президенту Украины орден Независимости.
Обмен наградами состоялся после встречи глав государств в формате «с глазу на глаз».
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