Янукович прибыл с визитом в Катар

13:42, 27 ноября 2012
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович прибыл с официальным визитом в Государство Катар.

Янукович уже в Катаре, фото пресс-службы президента

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в рамках визита состоятся переговоры В.Януковича с Эмиром Государства Катар шейхом Хамадом бин Халифой Аль Тани.

В городе Доха в присутствии В.Януковича состоится презентация украинских национальных проектов, которые реализуются по инициативе главы Украинского государства.

Также Президент ознакомится с деятельностью Катарского парка науки и технологий.

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