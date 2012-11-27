Янукович прибыл с визитом в Катар
13:42, 27 ноября 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович прибыл с официальным визитом в Государство Катар.
Янукович уже в Катаре, фото пресс-службы президента
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в рамках визита состоятся переговоры В.Януковича с Эмиром Государства Катар шейхом Хамадом бин Халифой Аль Тани.
В городе Доха в присутствии В.Януковича состоится презентация украинских национальных проектов, которые реализуются по инициативе главы Украинского государства.
Также Президент ознакомится с деятельностью Катарского парка науки и технологий.
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