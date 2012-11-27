Янукович прибыл с визитом в Катар

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в рамках визита состоятся переговоры В.Януковича с Эмиром Государства Катар шейхом Хамадом бин Халифой Аль Тани.

В городе Доха в присутствии В.Януковича состоится презентация украинских национальных проектов, которые реализуются по инициативе главы Украинского государства.

Также Президент ознакомится с деятельностью Катарского парка науки и технологий.