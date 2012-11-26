Мельниченко продолжат допрашивать завтра

Печерский районный суд Киева завтра продолжит допрос бывшего майора Управления Госохраны Николая Мельниченко в качестве свидетеля по делу по обвинению экс-генерала МВД Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

По ее словам, на сегодняшнее судебное заседание Н.Мельниченко пришел без адвоката, объяснив, что не нуждается в этом заседании в его услугах.

Кроме того, как отметила В.Теличенко, на часть ее вопросов Н.Мельниченко отказался давать ответы, «и суд этому способствовал», поскольку не настаивал, чтобы свидетель предоставлял ответы.

Как сказала В.Теличенко, такую свою позицию экс-майор УГО обосновывал тем, что ответы на подобные вопросы он уже давал на допросе в качестве свидетеля по другому делу – о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего Президента Украины Леонида Кучмы.

Следующее судебное заседание состоится 27 ноября в 11.00.

Как сообщал УНИАН, Н.Мельниченко вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу А.Пукача 22 ноября. Однако тогда допрос Н.Мельниченко в суде был перенесен из-за отсутствия доступа к государственной тайне у его адвоката.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

Генеральная прокуратура 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в суд для рассмотрения по существу это уголовное дело.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.